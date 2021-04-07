60 قتيلا داعشيا في عملية عسكرية بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد اللواء يحيى رسول الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أمس، بأن قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوة الجوية العراقية تمكنت من قتل 60 من عناصر داعش في عملية استهدفت التنظيم في إطار عملية الأسد المتأهب التي انطلقت الشهر الماضي في سلسلة جبال قرة جوغ في محافظة نينوى (400 كم من بغداد)

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