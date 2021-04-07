اشتباكات على الحدود السودانية الإثيوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت مصادر عسكرية سودانية مطلعة إن الجيش السوداني تصدى لمحاولة ميليشيات إثيوبية التوغل داخل الأراضي السودانية. ونقل موقع «سودان تريبون» عن المصادر القول إن «القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة اشتبكت مع الميليشيات الإثيوبية وقوات أخرى توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 12 كلم وبصحبتهم مجموعة من المزارعين الإثيوبيين لحرث الأرض وتحضيرها للموسم الزراعي». وأوضحت أن «القوات السودانية تمكنت من طرد الميليشيات والمزارعين من مستوطنة مرشا الإثيوبية والمقامة داخل الحدود السودانية». وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة.

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