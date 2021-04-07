شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا توافق على سحب قواتها القتالية من العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، موافقتها على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق، مع مواصلة التنسيق والتعاون الأمني مع بغداد التي أكدت التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي ومنشآته الدبلوماسية.

وأكد بيان أمريكي عراقي مشترك، أن واشنطن وافقت على سحب قواتها القتالية المتبقية في الأراضي العراقية، وأن تتحول مهمة قوات التحالف إلى مهام تدريبية واستشارية، وأن تتواجد تلك القوات في قواعد عراقية حصراً، لدعم جهود الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وشدد البيان على تأكيد واشنطن احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، وتمسك البلدان بشراكتهما الاقتصادية المتينة. وجدد الطرفان نيتهما مواصلة التنسيق والتعاون الأمني المشترك. كما ناقشا أفضل السبل لحماية المتظاهرين السلميين في العراق .