شكرا لقرائتكم خبر عن «العنابي» ينضم إلى كبار دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تأهل الوحدة إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الزوراء العراقي 2-1 على استاد آل نهيان، ضمن مباراة الملحق.

ورفع الوحدة عدد الفرق الإماراتية المشاركة في دور المجموعات إلى ثلاثة فرق مؤقتاً، إلى جانب الشارقة وشباب الأهلي، في حين يلعب العين مع فولاذ الإيراني مباراة ملحق أيضاً.

وسيلعب الوحدة أولى مبارياته في المجموعة الخامسة أمام بيرسبوليس الإيراني في 14 أبريل/نيسان الجاري في الهند ضمن المجموعة التي تضم إلى جانبهما الريان القطري وجواً الهندي.

واستطاع «العنابي» قلب الطاولة على الزوراء العراقي الذي تقدم بهدف في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ليعادل السوري خربين (62 )، قبل أن يسجل خليل إبراهيم هدف الفوز في الدقيقة 77.

وجاء الشوط الأول من المباراة سلبياً وفقير فنياً من جانب الفريقين وقلّت فيه الفرص، وكانت المبادرة الأولى وحداوية برأسية من خربين، وبعد ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب مع غياب الفرص، وكاد إسماعيل مطر أن يتقدم للوحدة من الكرة التي جهزها له خربين لولا تألق جلال حسن حارس الزرواء الذي أبعد الكرة إلى ركنية.

وباغت الزوراء صاحب الأرض بهدف في أول دقيقة من الشوط الثاني عن طريق علاء عبد الزهرة من عكسية حسين علي وضعها برأسه في الشباك، وكاد الزوراء أن يضيف الثاني بركلة ثابتة سددها ضرغام وأبعدها محمد الشامسي ببراعة.

وأدرك السوري عمر خربين الوحدة للمباراة بهدف جميل من الكرة المحسنة التي لعبها له فارس جمعة، وغافل مدافعي الزوراء والحارس وسدد في الشباك 62، ونزل السلوفيني ماتافز مكان خميس إسماعيل، وأضاف خليل إبراهيم الهدف الثاني للعنابي بقذيفة من خارج الصندوق 77.

وتغادر بعثة الوحدة إلى الهند السبت، لأداء مباريات المجموعة الخامسة في دور المجموعات.