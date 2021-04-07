"القومى لحقوق الإنسان" ينظم دورة تدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الدورة التدريبية المتخصصة حول "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وآليات الحماية على المستوى "الدولى - الإقليمى - الوطنى"، شارك فى الدورة رؤساء ومسئولى وحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وإدارات خدمة المواطنين بالمحافظات وهى "أسوان - سوهاج - أسيوط - بنى سويف - الفيوم - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - السويس - جنوب سيناء - مطروح - الوادى الجديد".

وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدورة التدريبية تأتى ضمن برامج المجلس لإعداد وتأهيل الكوادر الحكومية فى مجالات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام.

ولفت إلى أن الدورة التدريبية تتناول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية والحقوق والحريات الواردة في الدستور المصري والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحماية حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة الأممية - الوطنية واختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والتعامل معها، وآليات العمل ومنهجية إعداد التقارير النوعية والدولية والإختلافات بينهما و إختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.