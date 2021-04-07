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مجموعة العشرين تعلن تمديدها مدة تعليق ديون الدول الفقيرة‎

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

الدول الفقيرة في مرمى الجائحة

أعلنت مجموعة العشرين، خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا الأربعاء، تمديد تعليق ديون الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس لستة أشهر إضافية، حتى نهاية عام 2021.

وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحافيين: ”قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021″، موضحا أنه التمديد ”الأخير“.

وطلبت المجموعة من صندوق النقد الدولي منح قروض جديدة للدول الأكثر فقرا المتضررة من الوباء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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