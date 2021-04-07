متحدث حكومي: هناك دراسة وضعت جدولاً لانسحاب القوات الأجنبية

بغداد - ياسين صفوان - كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الاربعاء، عن وجود دراسة وضعت جدولاً لانسحاب القوات الأجنبية من العراق.



وقال ناظم بحسب التلفزيون الرسمي، "هناك دراسة وضعت جدولاً لانسحاب القوات الأجنبية وفي الحوار العراقي الأمريكي اليوم وضعت خطة لانسحاب القوات الأجنبية".

وأضاف أن "المفاوضات مع أمريكا تجري بشكل مريح حتى الآن".

واعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاربعاء، عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي.