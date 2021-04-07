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الزوراء يخسر أمام الوحدة الاماراتي في دوري أبطال آسيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-07 | 19:30

الزوراء يخسر أمام الوحدة الاماراتي في دوري أبطال آسيا

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خسر فريق الزوراء، اليوم الاربعاء، أمام الوحدة الاماراتي في دوري أبطال آسيا.

وتمكن الوحدة من الفوز بهدفين لهدف، إذ سجل للزوراء علاء عبد الزهرة في الدقيقة 46 قبل أن يدرك الوحدة التعادل في الدقيقة 62 من خلال عمر خربين ليسجل خليل الحمادي الهدف الثاني في الدقيقة 78.

 

وبهذه الخسارة يفشل الزوراء بالتأهل إلى دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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