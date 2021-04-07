انت الان تتابع خبر الزوراء يخسر أمام الوحدة الاماراتي في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-07 | 19:30
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خسر فريق الزوراء، اليوم الاربعاء، أمام الوحدة الاماراتي في دوري أبطال آسيا.
وتمكن الوحدة من الفوز بهدفين لهدف، إذ سجل للزوراء علاء عبد الزهرة في الدقيقة 46 قبل أن يدرك الوحدة التعادل في الدقيقة 62 من خلال عمر خربين ليسجل خليل الحمادي الهدف الثاني في الدقيقة 78.
وبهذه الخسارة يفشل الزوراء بالتأهل إلى دوري المجموعات في دوري أبطال آسيا.
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