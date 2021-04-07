ألمانيا تبحث مع الصين "توتر العلاقات" مع أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تواجه تحديات عديدة.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نص مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني والمستشارة الألمانية، قال فيها إن على بلاده والاتحاد الأوروبي "احترام بعضهم البعض" و"التخلص من التدخل" دون أن يفصح عن مصدر مثل هذا التدخل.



وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أول عقوبات كبيرة ضد مسؤولين صينيين منذ عام 1989 بسبب تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.

وردت بكين، بإدراج بعض النواب والكيانات في الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني حث ألمانيا والاتحاد الأوروبي أيضا على بذل جهود مشتركة مع بلاده للحفاظ على تطور صحي ومستقر للتعاون الثنائي.

وتابع قائلا إن الصين على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز "التوزيع العادل والمعقول" للقاحات الوقاية من فيروس كورونا وإنها تعارض استحواذ دول بعينها على تلك اللقاحات.



من جانبها قالت أولريكه ديمر المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، إن ميركل وشي ناقشا الجهود الدولية لإنتاج وتوزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي واتخاذ خطوات لحماية المناخ والتنوع البيولوجي.

وأضافت أنهما وافقا على توطيد العلاقات الثنائية خلال مشاورات حكومية صينية-ألمانية من المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.

وقالت "شددت المستشارة (ميركل) على أهمية الحوار في كل مجالات العلاقات بما في ذلك القضايا موضع الخلاف" دون أن تفصح عن تفاصيل بشأن مواضع الاختلاف بين البلدين.