مباحثات عراقية أمريكية لتعزيز التعاون والحوار الاستراتيجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، حرص العراق على التعاون وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في جميع المجالات.

وقال حسين، خلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر تقنية الاتصال المرئي: "ندعو الولايات المتحدة إلى تعزيِز شراكتنا من خلال المذكرات والاتفاقات الموقعة بين البلدين".



وأردف أن "العراق يشهدُ انفتاحاً في علاقاتهِ ضمنَ محيطه العربيّ وجواره الإسلاميّ وعلى الصعيدِ الدوليّ أيضاً، ما يؤكّدُ استعادة العراقَ لدوره بوصفهِ محطةَ التقاءٍ للشراكات الإقليميّةِ والدوليّةِ تحقيقاً للمصالح المتبادلة".

وأشر إلى أن ذلك يأتي "انسجاما مع نهجِ الحكومةِ بتبنّي سياسةِ التوازنِ في علاقاتها الخارجيّة والحيادِ الإيجابي والنأيِّ بالعراق من أن يكون ساحةً للصراعات والابتعاد عن سياسة المحاور".

وتابع: "حكومة العراق عازمة على تحقيق أمنها في مجال الطاقة، ونؤكّد على أهميّة الشراكة في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات".



واستطرد: "ندعو إلى تعزيز مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات المهمة والحيوية، ونأمل في محادثاتنا اليوم التوصّل إلى تفاهمات واتفاقاتٍ مشتركة لجميع قطاعات التعاون".

وعبر وزير الخارجية العراقي عن تطلعه لاستمرارِ الحوار الاستراتيجيّ بين البلدين في جولاتٍ لاحقة، مشيرا إلى أن "زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأخيرة إلى العراق اليوم تؤكد أنه يُعد بوابة إقليمية ودولية لإشاعة السلام".

وأشاد حسين بـ"الجُهُود التي تبذلها حكومةِ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكية لتأهيلِ وتدريبِ القوات الأمنيةِ العراقيّة وتجهيزها وتقديم المشورةِ في المجال الاستخباري وصولاً إلى الجاهزيةِ المطلوبةِ في اعتمادها على قُدراتها الذاتيةِ بما يعززُ سيادةَ العراق وأمنهِ والحفاظ على مكتسباتهِ بدحرِ تنظيمِ داعش الإرهابيّ".



وأكد أن "القوات الأمنية العراقية لا تزالُ بحاجةً إلى البرامج التي تُقدمها الولاياتِ المتحدة المتعلقةِ بالتدريبِ والتسليحِ والتجهيز وتطوير الخبرات"، مشددا على "التزام حكومةِ العراق بحمايةِ أفراد البعثات الدبلوماسيةِ ومقرّاتها ومنشآتها".

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أن "العراق يشهد انفتاحًا في علاقاته ضمن محيطه العربي وعلى الصعيد الدولي أيضًا".

وأضاف بلينكن: "اجتماعنا اليوم يؤكد على علاقة الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "متفائل بالتقدم المتحقق في جميع مجالات شراكتنا الاستراتيجية مع العراق".

وفي سياق متصل، قال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، إن "الجانب الأمريكي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق".

وأضاف: "اتفقنا مع الولايات المتحدة على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق"

وتابع: "اتفقنا مع الجانب الأمريكي على تولي قواتنا الأمنية مهمة محاربة تنظيم داعش".

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي التزام بلاده بحماية أفراد البعثات الدبلوماسية والكوادر الأجنبية.

وأشار إلى أن "الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة كانت ناجحة وبإشراف رئيس الوزراء".

وكانت الجولةُ الأولى عُقدت افتراضياً بتاريخ 11 يونيو/حزيران عام 2020، فيما عُقدت الثانيةُ في العاصمةِ واشنطن في التاسع عشر من أغسطس/آب 2020، ونتجَ عنها توقيعَ عددٍ من مذكراتِ التفاهمِ واتفاقاتٍ على مبادئَ أساسية شملت العديد من القطاعات مثل (قطاع النفط والغاز، والكهرباء، والقطاع المالي، والصحي والبيئي، والثقافي إضافةً إلى الجوانبِ الأمنية والعسكرية)".