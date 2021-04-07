شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة ترحب بالخطة الأمريكية لاستئناف المساعدات للفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية رحبت اليوم الأربعاء بالخطة الأمريكية لاستئناف التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتأمل في أن "تحذو دول أخرى حذوها".

