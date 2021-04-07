شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة ترحب بالخطة الأمريكية لاستئناف المساعدات للفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية رحبت اليوم الأربعاء بالخطة الأمريكية لاستئناف التمويل لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتأمل في أن "تحذو دول أخرى حذوها".
وقال مصدر بالكونغرس الأمريكي إن "إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت الكونغرس اليوم الأربعاء باعتزامها استئناف المساعدات للفلسطينيين بتقديم 150 مليون دولار عبر منظمة الأونروا و75 مليونا كدعم اقتصادي و10 ملايين للتنمية".