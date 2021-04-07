شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي: ندعو إلى إتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، في "يوم الصحة العالمي" إلى إتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات وإلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة"كورونا".



وقال عبر "تويتر": "الصحة ركن أساسي في تنمية المجتمعات وتقدمها.. وفي "يوم الصحة العالمي" ندعو إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة"كورونا" وإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات.. ونحيي العاملين في الخطوط الأمامية ضد الجائحة ونقدر جهودهم..العالم يحتاج إلى جهد مضاعف للتصدي للأمراض التي تهدد البشرية".