شكرا لقرائتكم خبر روحاني: في طريقنا لإحياء الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، «إن الأيام الأخيرة شهدت بداية فصل جديد لإحياء الاتفاق النووي».

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عنه القول «إن جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي وصلت إلى نتيجة أنه لم يكن هناك حل أفضل من الاتفاق النووي، وبالتالي فلا سبيل إلا بتطبيقه بشكل كامل».

وقال «لقد شهدنا في الأيام الأخيرة بداية فصل جديد لإحياء الاتفاق النووي وعقدت اجتماعات لأطراف الاتفاق إضافة إلى إيران في فيينا».

وعقدت أمس الأول في فيينا جولة مشاورات بين إيران والدول المتبقية في الاتفاق النووي، ووصف دبلوماسيون المشاورات بأنها كانت بناءة.

وأشارت تقارير إلى أنه تم الاتفاق على جولات مكوكية من المشاورات غير المباشرة خلال الفترة القادمة بين الجانبين الأمريكي والإيراني.