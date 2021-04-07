ساكي: لا تغيير في سياسة أمريكا مع طهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، «إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تتوقع أي تغيير في السياسة تجاه إيران خلال المفاوضات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، الذي أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب الانسحاب منه في 2018». وتعقد الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع محادثات غير مباشرة في فيينا بشأن العودة للامتثال للاتفاق، وقالت ساكي «كنا واضحين في أننا لن نتخذ أي إجراءات، ولا نتوقع أي إجراءات في الوقت الحالي، سنسمح للمفاوضات بأن تستمر».



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