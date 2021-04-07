شكرا لقرائتكم تحطم مقاتلة تركية ومصرع قائدها.. والسبب مجهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وسط أسباب غير معروفة حتى اللحظة، تحطمت مقاتلة تابعة للقوات الجوية التركية وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل قائدها.



وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، بأن طائرة استعراض سقطت في ولاية قونية وسط تركيا، مشيرة إلى أن الفرق الطبية ورجال الإطفاء توجهوا إلى مكان الحادث.

كما أضافت أن قائد الطائرة التابعة للقوات الجوية التركية التي تحطمت، لقي مصرعه.

تحقيقات مستمرة

وبحسب الإعلام المحلي، فإن الطائرة من طراز NF-5 سقطت خلال طلعة تدريبية، لافتة إلى أن الطائرة شاركت في أداء بعض الاستعراضات لسلاح الجو التركي.

مقاتلة تركية - فرانس برس

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التركية نبأ سقوط الطائرة، مضيفة في بيان أن أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن وأن التحقيقات مستمرة حول الحادث.