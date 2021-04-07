شكرا لقرائتكم خبر عن حلفاء ترامب يؤسسون مكتب محاماة لتصفية الحسابات مع بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أنشأ مستشارون سابقون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، مكتب محاماة في خطوة ترمي إلى تصفيه حسابات مع الإدارة الجديدة، والتحرّك قضائياً للدفاع عن إرث الملياردير الجمهوري بوجه «هجمات لليسار الراديكالي» قالوا إن خلفه الرئيس الحالي جو بايدن يقف وراءها.

ورحّب ترامب بالمبادرة التي أطلقها مستشاره السابق ستيفن ميلر، الذي لعب دوراً في تحديد أطر سياسة ترامب في ملف الهجرة، وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.

وقال ترامب في بيان: إن «اليسار الراديكالي يشن بشكل مستمر هجمات - من خلال القضاء - على المحافظين ومناصري حركة»أمريكا أولاً«وعليهم أن يردوا بالمثل»، موجّها الشكر للرجلين على «ملء هذا الفراغ».

من جهته، أشار ميلر إلى أن حركة «أمريكا أولاً» التي يترأسها، ستتحرك قضائياً من أجل «الدفاع عن مجتمعنا وعائلاتنا في مواجهة سلوكيات اليسار غير القانونية».

وتابع ميلر، إن «من يطالبون بتصفية الحسابات مع الإدارة الجديدة بات لديهم حل».

وأوضح البيان أن الحركة لن تحصر عملها في ملف واحد، إلا أن نمط أعضائها يوحي بأن سياسة الهجرة ستكون في صلب عملها.

وتضم قائمة مؤسسي الحركة أيضاً جين هاميلتون الذي عمل مستشاراً في وزارة العدل، وشارك في وضع سياسات الهجرة التي أثارت جدلاً واسعاً، لا سيّما النصوص المتعلّقة بمنع رعايا دول مسلمة من دخول أمريكا.

وألغى بايدن العمل بتدابيرعدة فرضها ترامب في إدارة ملف الهجرة، لكن جهات عدة قدّمت طعوناً قضائية ، وخاصة السلطات الجمهورية في ولاية تكساس الأمريكية.