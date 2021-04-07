شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصين لميركل: علاقاتنا بأوروبا تواجه تحديات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين، برلين (رويترز)

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، في مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأربعاء، أن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي تواجه «تحديات عدة»، وأنه يأمل في أن يتمكن التكتل «بشكل مستقل» من إصدار الأحكام الصحيحة.

ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نص مكالمة هاتفية بين شي وميركل، قال فيها الرئيس الصيني، إن على الصين والاتحاد الأوروبي «احترام بعضهم بعضاً»، و«التخلص من التدخل» من دون أن يفصح عن مصدر مثل هذا التدخل.

وحث شي ألمانيا والاتحاد الأوروبي أيضاً على بذل جهود مشتركة مع الصين للحفاظ على تطور صحي ومستقر للتعاون الثنائي.

وتابع شي قائلاً: «إن الصين على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز التوزيع العادل والمعقول للقاحات الوقاية من فيروس كورونا»، مؤكداً أن بلاده تعارض استحواذ دول بعينها على اللقاحات.

من جهته، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، إن ميركل وشي ناقشا الجهود الدولية لإنتاج وتوزيع لقاحات الوقاية من الجائحة، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، واتخاذ خطوات لحماية المناخ والتنوع البيولوجي.

وأضافت، أنهما وافقا على توطيد العلاقات الثنائية خلال مشاورات حكومية صينية-ألمانية من المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.

وتابعت: «شددت المستشارة ميركل على أهمية الحوار في كل مجالات العلاقات، بما في ذلك القضايا موضع الخلاف». وتقود ميركل ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد منذ العام 2005. وفرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، عقوبات ضد مسؤولين صينيين بسبب تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وردت بكين، التي تنفي تلك المزاعم، بإدراج نواب وكيانات أوروبية على القائمة السوداء.