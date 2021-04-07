شكرا لقرائتكم خبر عن مقاطعة ألمانية تفاوض لشراء جرعات من «سبوتنيك» الروسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أجرت مقاطعة بافاريا الألمانية مفاوضات بشأن «عقد مبدئي» للحصول على 2,5 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي المضاد لفيروس « كوفيد-19»، شرط أن توافق هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية عليه، كما أعلن الزعيم السياسي ماركوس سودر الأربعاء.

وقال المسؤول المحافظ المنتخب الذي ينتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل إن هذا «العقد الأولي تم التوقيع عليه اليوم»، موضحاً أنه «إذا تمت الموافقة على سبوتنيك في أوروبا، فستتلقى ولاية بافاريا جرعات إضافية من اللقاح»، يبلغ عددها 2,5 مليون في الأشهر المقبلة.