شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الخارجية الروسي والباكستاني يبحثان عملية السلام المترنحة بأفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام آباد - رويترز

اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الباكستاني في إسلام آباد الأربعاء لإجراء محادثات بشأن عملية السلام المضطربة في أفغانستان، حيث كان للبلدين تاريخ طويل من التدخلات.

وهذه أول مرة يزور فيها وزير خارجية روسي باكستان منذ تسع سنوات، وتأتي الزيارة في وقت حساس بالنسبة لأفغانستان، إذ لا تحقق محادثات السلام تقدماً يذكر، في حين يقترب موعد نهائي لسحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه مسعود قرشي على تويتر بعد اجتماعهما، إن روسيا وباكستان «لديهما مواقف متقاربة بشأن عدة قضايا، منها السلام والاستقرار في أفغانستان».

وبحث الوزيران كذلك العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات الطاقة ومكافحة الإرهاب والتقدم في مشروع خط أنابيب غاز.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أن لافروف من المقرر أن يجتمع كذلك مع رئيس الوزراء عمران خان.

وفي الثمانينات من القرن المنصرم، كانت باكستان والولايات المتحدة الداعمين الرئيسيين للمقاتلين الذين كانوا يحاربون القوات السوفييتية المحتلة في أفغانستان.

والآن تشعر روسيا بالقلق من امتداد الاضطرابات في أفغانستان إلى آسيا الوسطى، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لأن تنأى بنفسها عن حرب دائرة في أفغانستان مع حركة «طالبان» التي تُتهم باكستان منذ سنوات بدعمها، وتنفي إسلام آباد ذلك.

واستضافت روسيا مؤتمراً بشأن أفغانستان في موسكو الشهر الماضي، أصدر المشاركون فيه، ومنهم الولايات المتحدة والصين وباكستان، بياناً يدعو الطرفين المتحاربين للتوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء العنف.