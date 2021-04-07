شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «موهبة» يشيد بجائزة خليفة التربوية في تعزيز ثقافة الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» باسمه وباسم منسوبي المؤسسة كافة، التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمانة الجائزة على نجاح الدورة الرابعة عشرة للجائزة التي جرت في ظروف استثنائية يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، وسجلت من خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة تميزاً جديداً في استراتيجيتها المتعلقة باستمرارية الأعمال والتعلم عن بعد، ودعم الجوائز التربوية والتعليمية الرصينة على مستوى الوطن العربي.

وفازت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالمركز الأول لجائزة خليفة التربوية لدورتها الرابعة عشرة 2021، عن فئة المؤسسات للمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الوطن العربي عن «برنامج فصول الموهوبين».

وأكد أمين عام «موهبة»، حرص جائزة خليفة التربوية، على تعزيز ثقافة الابتكار في الميدان التعليمي والأكاديمي وترجمة رسالتها النبيلة من خلال تميز مجالاتها.. مشيراً إلى أن جهود دولة الإمارات الشقيقة ترسخ الابتكار في منظومة التعليم محلياً وعربياً ودولياً، وتتبنى ترسيخ الابتكار ثقافة عمل وممارسة يومية في المجالات كافة.

وقال إن العملية التعليمية وبقدر ما حققت من مستويات التأهيل العلمي المختلفة نراها اليوم في تحد مستمر ومتصاعد يتطلب العمل الدؤوب في تطوير المناهج ووضع الخطط الرامية إلى تحقيق المستوى المطلوب في مواكبة تسارع التطور التقني واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد الدكتور المتحمي، بكون جائزة خليفة التربوية في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة محلياً وإقليمياً ودولياً، وسعيها لتعزيز ثقافة التميز واكتشاف ودعم المبدعين في المنظومة التعليمية وفتح الباب أمامهم واسعاً للتألق وتدشين مبادرات ومشاريع تعزز من الأداء التعليمي في الإمارات وخارجها.

وأضاف أن فوز «موهبة» بجائزة خليفة التربوية هذا العام يعد إضافة كبيرة للمؤسسة التي تسير بخطوات واضحة وبحضور عالمي، حققت فيها 400 إنجاز دولي حتى الآن في مجال المسابقات العلمية.

يذكر أن مؤسسة «موهبة»، أخذت على عاتقها مهمة التنقيب والكشف عن الموهوبين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وتمكينهم وفق أحدث المناهج العالمية وضمن أفضل برنامج شامل لرعاية الموهوبين في العالم، لرعايتهم وتنمية قدراتهم.

(وام)