شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف شركات أمريكية صغيرة يدعو إلى كسر هيمنة «أمازون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا تحالف مناهض ل «هيمنة» أمازون على التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قواعد التجارة الإلكترونية والحد من سيطرة المجموعة على الأسواق.

وقال التحالف في بيان، نيابة عن نحوعشرين جمعية مهنية تضم نحو 60 ألف شركة في الولايات المتحدة إنّ «هيمنة أمازون على التجارة الإلكترونية هي أحد التهديدات الرئيسة التي تواجه الشركات المستقلة».

ودعا التحالف الإدارة الأمريكية إلى كبح توسع عملاق التكنولوجيا وتجارة التجزئة، وحتى تقسيمه إلى أجزاء أقل تهديداً.

وهذه الشكاوى ليست جديدة، لكن من المرجح أن يتم الاستماع إلى التحالف الناشئ بعد أكثر من عام على الأزمة الوبائية ، التي عززت بشكل كبير نشاط أمازون، وفي وقت يبدو الرأي العام يتبدّل لمصلحتهم.

وينتظر التحالف من الإدارة الديمقراطية تفكيك عملاق التجارة الالكترونية، كما حدث مع الاحتكارات في الماضي من السكك الحديد في أواخر القرن التاسع عشر إلى شركة الهاتف «ايه تي اند تي» في الثمانينات.

كذلك يرغب في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بشكل أفضل، أو حتى إعادة كتابتها حتى لا تركز بشكل أساسي على قضية الأسعار وتراعي التداعيات الأخرى للاحتكارات مثل التأثير على المجتمعات، خصوصاً تلك المحرومة من المتاجر المحلية، أو مثل حقوق الموظفين وظروف عملهم.

(أ.ف. ب)