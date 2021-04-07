شكرا لقرائتكم خبر عن «جنرال موتورز» تكشف عن سياراتها الكهربائية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «جنرال موتورز» خططها لإنتاج سيارة بيك أب شيفروليه سيلفرادو كهربائية بالكامل في مصنع تجميع رئيسي جديد للسيارات الكهربائية قيد الإنشاء في مدينة ديترويت الأمريكية.

وهذه السيارة هي جزء من استثمار تم الإعلان عنه سابقاً بقيمة 2.2 مليار دولار في المصنع لإنتاج مجموعة من السيارات الكهربائية من الجيل التالي، بما في ذلك مركبة من طراز «هامر»، وسيارة متعددة الركاب ذاتية القيادة تدعى «كروز أوريجين».

والمصنع الذي أعادت «جنرال موتورز» تسميته إلى «فاكتوري زيرو» العام الماضي في إشارة إلى المركبات الكهربائية منعدمة الانبعاثات، يعتبر محورياً في خطط صناعة السيارات الكهربائية.

وقال مارك ريوس رئيس «جنرال موتورز» في بيان: «إن السيارات القادمة من مصنع فاكتوري زيرو ستغيّر العالم وكيفية النظر إلى السيارات الكهربائية».

والسيارات التي تم الإعلان عنها مؤخراً هي جزء من خطة الشركة لإطلاق 30 مركبة كهربائية جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2025 في إطار استثمار بقيمة 27 مليار دولار في السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

(وكالات)