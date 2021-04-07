شكرا لقرائتكم خبر عن «تريب دوت كوم» الصيني يتقدم بطلب لإدراج ثانوي في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم موقع السفر الصيني Trip.com طلباً لإدراج ثانوي في هونج كونج، متتبعاً خطى أسماء بارزة أخرى مثل «علي بابا»، و«بايدو» لجمع المال.

ولم يكشف الموقع المدرج حالياً في بورصة ناسداك في الولايات المتحدة عن عدد الأسهم التي سيصدرها ولا السعر الأولي، إلا أنه في العادة يتم الإعلان عن ذلك بعد تقديم أوراق الإدراج.

وقامت عدد من شركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، بطرح أسهم لها في هونج كونج، بما في ذلك «علي بابا» و«جيه دي دوت كوم» و«بايدو» و«بليبلي». وهددت التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين بضرب الشركات الأجنبية المدرجة في البورصات الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، تبنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قانوناً يزيد من متطلبات التدقيق للشركات الصينية، وينطوي على تهديد بشطب تلك الشركات المخالفة للقواعد. وقد يكون الإدراج الثانوي في هونج كونج وسيلة للتحوط من هذا التهديد. (وكالات)