شكرا لقرائتكم خبر عن خولة الملا: هدفنا تبنّي سياسات العمل المبتكرة للارتقاء بالأسرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، منذ بداية العام الجاري، جملة من القرارات الصادرة عن قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس، وتكللت باعتمادها للخطة الاستراتيجية للمجلس 2022، والهيكل التنظيمي الجديد لأمانته العامة وإعادة تشكيل مجالس إدارات الجمعيات الداعمة للصحة، التابعة لإدارة التثقيف الصحي، التي عدّها المجلس مرحلة جديدة تستهدف العمل على تحقيق الريادة والتميز للارتقاء بمكانة الأسرة، والحفاظ على تماسكها، وتعزيز صحة المجتمع، وفق نهج وأسس ثابتة تستند إلى رؤى إمارة الشارقة وتوجهاتها، وتتوافق مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وفي حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، قالت الدكتورة خولة الملا، الأمينة العامة للمجلس، إن مستهدفات الخطة الاستراتيجية تدور حول هدف رئيس، هو تحقيق التكامل النوعي بين الإدارات المنضوية تحت مظلة المجلس، في عمليات التخطيط والتنفيذ وتطوير الأداء، وتعزيز الثقافة الاستراتيجية والقدرات التنافسية، وتبنّي سياسات العمل المبتكرة للارتقاء بالأسرة.

وأضافت أن من أهم المهام التي نسعى إلى تحقيقها، تعزيز البحوث الأسرية ومصادر البيانات بتوفير منظومة بيانات محدثة لقضايا الأسرة، ومواكبة التحول الإلكتروني، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة للأسرة وتعزيز الأداء الصحي التثقيفي في المجتمع وزيادة الوعي بسلامة الطفل وحمايته.

ولفتت إلى أن من أهم المبادرات التي سيطلقها تأسيس مركز معلومات الأسرة «مرصد» الذي يعنى بتوثيق أوضاع منظومة الأسرة في الشارقة.

وأوضحت الملا أن من أهم مستهدفات الخطة الاستراتيجية الجديدة تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المحلية والعالمية المتخصصة في قضايا الأسرة وتحدياتها المعاصرة، حيث وقعت الأمانة العامة وإدارتها أكثر من 30 شراكة استراتيجية مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية. (وام)