«أبوظبي للجودة» يعتمد معايير فنية جديدة ويستعرض مستجدات 2021

عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية للربع الأول لعام 2021 باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

ترأس الاجتماع أنس البرغوثي المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات رئيس اللجنة، بحضور أعضاء ممثلين عن الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأكاديمي؛ حيث تضم اللجنة في عضويتها 36 عضواً يمثلون 22 جهة معنية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مشروع تحديث معايير أبوظبي الفنية للإنارة، وذلك بناء على الطلب المقدم من بلدية مدينة أبوظبي؛ حيث ستسهم هذه المعايير في تضمين أحدث الممارسات المتوفرة حالياً في دليل أبوظبي للإنارة، والتي بنيت على أفضل المعايير العالمية الذي من شأنه توفير مستويات مناسبة من الإنارة تفي بالغرض وتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وبما ينعكس إيجاباً على توفير الطاقة وحماية الموارد المتاحة، إضافة إلى التقليل من الانبعاثات الكربونية وتكلفة التشغيل والصيانة.

كما تم اعتماد مشروع تحديث اشتراطات أبوظبي المهنية لمشرفي وسائقي الحافلات المدرسية، وذلك بناء على الطلب المقدم من مركز النقل المتكامل؛ حيث يهدف تحديث الاشتراطات المهنية الخاصة بسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية إلى الارتقاء بكفاءة وأداء العاملين في هذه المهن على مستوى إمارة أبوظبي.

وتنبع أهمية هذه الاشتراطات من حرص الجهات المعنية في الإمارة على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى منظومة آمنة للنقل المدرسي من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب عن طريق تأهيل مشرفي وسائق الحافلات المدرسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، باعتبارهم إحدى أهم حلقات هذه المنظومة، وذلك من خلال برنامج المطابقة الذي تم تطويره في المجلس بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية في الإمارة.

كما اطلعت اللجنة الفنية على الطلبين المقدمين من كل من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بخصوص مشروع مبادرة دعم الأسر المواطنة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي حول مشروع إعداد دليل إرشادي للاستخدام الآمن للدراجات.

وتمت الموافقة على إدراجهما بشكل استثنائي في خطة مشاريع عام 2021، وذلك بعد أن تم تقييمهما بحسب الإجراءات المعتمدة في المجلس بهذا الشأن.

كما استعرضت اللجنة الفنية أهم المستجدات للمشاريع الحالية القائمة ضمن خطة المشاريع التشغيلية لعام 2021 والتي يتم تنفيذها من قبل المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة. (وام)