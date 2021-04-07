إيلون ماسك: تسرب الميثان فجر النموذج الأولي لمركبة «ستارشيب»

كشف الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن سبب انفجار النموذج الأولي للمركبة «ستارشيب» الذي أنتجته شركته «سبيس إكس» في مارس/ آذار الماضي هو نتيجة تسرب غاز الميثان.

وغرد ماسك في حسابه على شبكة «تويتر»: «تسبب تسرب بسيط للميثان باحتراق المحرك الثاني، واحتراق جزء من المعدات الإلكترونية المثبتة في النموذج، وسنستخدم الطرق والإمكانيات لكشف الأخطاء وإصلاحها».

وكان موقع وكالة «ناسا» قد أعلن أن النموذج الأولي الجديد «SN15» للمركبة الفضائية «ستارشيب»، جاهز لنقله إلى منصة الإطلاق.

وسبق لماسك أن أعلن أن لهذا النموذج الأولي تصميماً وبرمجيات ومحركاً متطوراً.

(وكالات)