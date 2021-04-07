«التعاون أفضل.. كل الخيارات مفتوحة».. رسائل السيسى عن المياه وسد النهضة.. «إنفوجراف»

الشارقة - اميمة ياسر - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن موقف الدولة المصرية من مشروع سد النهضة كان موقفا مشرفا واحترمنا رغبة الشعوب في أن يكون لها شكلا من أشكال التنمية.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "أنا قولت في مصر نقدر التنمية بشرط أنه لا يمس مصالح مصر.. وكلامنا لم يتغير.. مش قولنا كلام وتراجعنا عنه.. من فضلكم.. نفس الكلام لم يتغير وقولت الكلام ده أمام البرلمان فى إثيوبيا. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف الرئيس للأشقاء فى إثيوبيا: التعاون أفضل من الاختلاف والصراع، وبلاش المساس بنقطة مياه من مصر، واحترمنا حقكم فى التنمية بشرط عدم المساس بمصلحتنا، وعلينا جميعا فى المنطقة التعلم من تكلفة المواجهة

ووجه الرئيس رسائل للمصريين: لازم نخلى بالنا من كل نقطة مياه عندنا، وقلقت على المياه منذ 25 يناير، وما حدث فى 2011 كان بداية لما نراه اليوم، واللى قلقان على المياه هل هو حريص عليها؟! ، وأضاف لم نقل شيئا وتراجعنا عنه أبدا، ننسق إجراءتنا مع السودان ونعلنها للمجتمع الدولى.

وكان وزير الخارجية سامح شكري أكد، الأربعاء، أن بلاده لم تتلق أي دعوة من جانب رئاسة الاتحاد الإفريقي، لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة، بعد فشل جولة المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وأضاف سامح شكري في مداخلة هاتفية، أن مصر تتعامل بانفتاح مع جهود رئاسة الاتحاد الإفريقي، واصفا ما تضمنه البيان الصادر، عن الخارجية الإثيوبية بشأن فشل المفاوضات في كينشاسا بالكاذب.. وأنه لا يمت لحقيقة الأمر بصلة.

وأكد أن الموقف المصري والسوداني خلال جولة المفاوضات كان مرنا إلى أبعد مدى، بينما كان هدف إثيوبيا من المفاوضات هو المراوغة.

وأوضح شكري أن مصر ستبرز المخاطر المرتبطة بالسد، وستعمل مع شركائها، وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.