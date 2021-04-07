شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار التليفزيون عملناه مجلة.. روزاليوسف تعلن عن خريطتها الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، عن خريطة رمضانية للمجلة تضم أبواب جديدة بالكامل، تتسم بنمط شكل وفورمات البرامج التليفزيونية.

وقال الطاهرى فى تصريحات له، إن الهدف تقديم مادة صحفية جاذبة للقارئ وجديدة على النمط الصحفي المعتاد، وفى الوقت نفسه تحمل شخصية روزاليوسف، موضحًا أنها بالفعل خريطة تليفزيونية ولكنها صحافة تليفزيونية مقروءة.

وكشف الطاهرى عن أن الخريطة ستشمل باب ( دورى النقاد ) والذى يجمع عدد من النقاد يقدمون كل أسبوع معالجة نقدية للدراما التليفزيونية، وفى نهاية الموسم سيتم إعلان نجم الموسم الرمضانى على غلاف تذكارى خاص للمجلة.

وفى الرياضة، سيكون هناك دورة ( كورة شراب الرمضانية) وهى عبارة عن مسابقة أسئلة بين نجوم الكرة ومختلف الألعاب الرياضية، كما يقدم المنتج هشام سليمان (رد الجميل ) يروى من خلاله محطات جمعته مع كبار النجوم فى صناعة السينما.

وأشار إلى عودة (يا تليفزيون يا) الذى كان يقدمه على التليفزيون الفنان الشهير رمسيس سخارى، وقال إنه سيكون باب للكاريكاتير والكارتون، وسيتم إهداء الباب الى الفنان رمسيس تكريمًا له باعتباره أحد أبناء روزاليوسف، الذين ارتبطوا مع الجمهور المصري والعربي بحلول رمضان كل عام طيلة سنوات طويلة على شاشة التليفزيون المصرى.

كما تم الاتفاق مع الكاتب الكبير مفيد فوزى على عودة ( حديث المدينة ) بشكل صحفى خاص برمضان، وتقدم المجلة تحت عنوان روضة رمضان حلقات خاصة مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

فى حين يطل الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز على صفحات روزاليوسف من خلال ( حوار خاص مع الرسول .. هذا اسلامى فاتبعوه)، كما تقدم المجلة عرض خاص يتضمن قراءة لرواية أولاد حارتنا للأديب العالمى نجيب محفوظ، والتى وصفها بأنها (تفاحة الأدب المحرمة)، أما المخرج حسن عيسى فيقدم حلقات ساخرة تحت عنوان ( ماكلتش رز وكدهون) يتناول مواقف حياتية ترسم الابتسامة.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم حلقات خاصة عن هرم الفن المصرى الزعيم عادل إمام تتناول رحلته الفنية الاستثنائية.

وكشف عن تجربة تتم بالتعاون مع موقع مبتدا، وهى تجربة ( الخيمة ) وخلالها سيتم استضافة نجوم من مختلف المجالات، ويدور الحوار مباشر مع الجمهور من خلال صفحة مبتدا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويتم نشر أبرز ما دار خلالها على صفحات مجلة روزاليوسف، مشيرًا إلى ترحيب الكاتب الصحفى هانى لبيب بالفكرة وتحمسه لها.

وقال الطاهرى إن القارئ سيشعر بتجربة مختلفة فى قراءة إعداد مجلة روزاليوسف الرمضانية، حيث سيجد نفسه بين مجتمع من التثقيف والترفيه يتم تقديمه من خلال عمل صحفى، ومن هنا جاء شعار "التليفزيون عملناه جوه مجلة".