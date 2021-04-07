شكرا لقرائتكم خبر عن حضارة الأجداد وقوة الأحفاد وإبداع الدولة.. عدد خاص من المصور عن موكب المومياوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "حضارة الأجداد وقوة الأحفاد وإبداع الدولة .. الموكب العظيم"، أصدرت مجلة المصور برئاسة تحرير الكاتب الصحفى أحمد أيوب عددا خاصا، سجل فيه كبار الكتاب والمفكرين موكب نقل المومياوات الملكية بأقلامهم.

وتضمن العدد جولة لمجلة المصور داخل المتحف القومى للحضارة، والتى جاءت تحت عنوان: "الأحفاد على الأبواب للتعرف على أمجاد المصريين"، ومقال للكاتب الصحفى حلمى النمنم تحت عنوان: "ثالوث التاريخ المصرى .. الأرض والإنسان والدولة"، ومقال للكاتب الصحفى أحمد أيوب تحت عنوان: "رسالة من التاريخ"، ومقال للكاتب الصحفى عبد القادر شهيب تحت عنوان: "مصر الحقيقية والمومياوات الملكية"، بالإضافة إلى حوار مع وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسنى، ومقالات لكل من الكاتب الصحفى حمدى رزق، والكاتبة أمانى عبد الحميد، والكاتب عبد اللطيف حامد.

كما تضمن العدد تقريرا تناول التدريب الجوى المشترك بين مصر والسودان، والذى جاء بعنوان: "الفريق محمد فريد يشهد فعالياته الختامية .. نسور النيل -2.. القوات المصرية السودانية تنفذان التدريب الجوى المشترك".