قبل مناقشته الأسبوع المقبل.. ننشر تقرير النواب بشأن قرض البنك الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات والشئون الصحية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بملغ 200 مليون دولار أمريكي.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن مصر هي الوجهه الأولى لاستثمارات البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، و التي تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، ويرجع ذلك إلى العلاقة المتميزة بين مصر والبنك الدولي، والتي انعكست على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز فرص العمل، وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.

وأوضحت اللجنة، أن القاهرة الكبرى من أعلى المدن تلوثا، ولذلك كان لابد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر، خاصة أن تلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلى عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه، ولذلك كان لابد من توجيه القروض البيئية للقضاء على ذلك التلوث.