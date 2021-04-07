شمال سيناء تستقبل وزيرة الثقافة تمهيدًا لافتتاح قصر ثقافة العريش



محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والوفد المرافق لها، في بداية زيارتها للمحافظة لافتتاح قصر ثقافة العريش بعد إحلاله وتجديده وإقامة عدد من الفعاليات الثقافية على أرض المحافظة.

وأكدت الوزيرة، على أهمية زيارتها لسيناء التي انتظرتها، مشيرة إلى تمتعها بالكثير من المعالم والفنون التراثية والحركة الأدبية وغيرها من معالم الثقافة، ولأن زيارتها بهدف دعم مظاهر الثقافة والتراث السيناوية وحماية كل ما يحويه من مقومات ينبغي الحفاظ عليها من خلال وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة.

وأكد المحافظ، على الثقافة في تطور المجتمع وبناء الإنسان وصياغة العقل والتصدي للأفكار المتطرفة، إلى جانب تحسين الذوق العام وحماية التراث السيناوي بما تضمه من مقومات وعناصر تكفي لدعم الحركة الثقافية، مشيرًا إلى استمرار زيارة الوزيرة حتى الجمعة المقبل، إذ يتم افتتاح قصر ثقافة العريش بعد إحلاله وتجديده وتطويره بما يليق بسيناء وأبنائها من المثقفين والأدباء والشعراء والمفكرين في مختلف المجالات، وتشجيع ورعاية المواهب الفنية والإبداعية على أرض المحافظة.

وأضاف أن زيارة الوزيرة لمحافظة شمال سيناء، تأتي في إطار الاحتفال بمناسبة تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

ويرافق الوزيرة عدد من قيادات الوزارة والفرق الفنية والأوبرا، حيث تقام عدة استعراضات وفقرات فنية وعروض للفرق الفنية وفريق دار الأوبرا خلال الزيارة.

وكان في استقبال الوزيرة إلى جانب المحافظ كل من اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، ورحمي بكير، وعايدة السواركة، عضوا مجلس النواب، وسعدية محمود حسنن مدير عام التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة.