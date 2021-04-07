محافظ سوهاج يتفقد فعاليات مبادرة "قطار الخير" بالمنشاة وجرجا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، فعاليات القوافل الطبية للكشف على المواطنين بالمجان، بمركزي المنشاة وجرجا، ضمن مبادرة "قطار الخير" التي ينظمها صندوق تحيا مصر ومؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير للتنمية"، والتي انطلقت الأحد الماضي لتجوب 10 قرى خلال خمسة أيام متتالية تنتهي غدًا الخميس 6 أبريل الجاري.

رافق المحافظ خلال جولته، النائب إلهامي البارودي، والنائبة رقية الهلالي، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال القافلة الطبية بمدرسة الدناقلة الابتدائية بمركز المنشاة، إذ تابع تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف التخصصات، واطمأن على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما التقى عددًا من المواطنين، واستمع إلى آرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، موجهًا بمراعاة ظروف كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإنهاء إجراءات الكشف عليهم أولًا وعدم انتظارهم لأوقات طويلة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال القافلة الطبية بالمعهد الأزهري بقرية أولاد بهيج بمركز جرجا، مشيدًا بمبادرة "قطار الخير"، وتقديره للقائمين عليها، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع القطاع الحكومي لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

يذكر أن مبادرة "قطار الخير" تشمل 10 قوافل طبية تجوب القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة في تخصصات (الرمد، القلب، الجلدية، الباطنة، العظام، الأطفال)، بالإضافة إلى تحاليل الأنيميا والسكر بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، وتقديم خدمات إنهاء إجراءات الحصول على الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وإجراء عمليات الرمد وتسليم نظارات طبية بالمجان.