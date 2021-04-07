النمسا: المفاوضات أفضل وسيلة لمنع حدوث سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - النمسا - (أ ش أ)

بحث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم مع روب مالي المبعوث الأمريكي للملف الإيراني تطور وضع مفاوضات القوى الدولية التي بدأت أمس الثلاثاء في فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال شالينبرج، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن النمسا تدعم بشكل كامل الجهود الدبلوماسية المكثفة للحفاظ على خطة العمل الدولية الشاملة المشتركة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران والذي تم توقيعه فى عام 2015.

وأضاف وزير خارجية النمسا أن المفاوضات هي أفضل وسيلة لمنع حدوث سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط ، مضيفا " دعونا نحيي روح عام 2015 ونجعل الدبلوماسية تعمل! ".

وكانت مفاوضات دولية قد انطلقت فى فيينا أمس بحضور مسئولين رفيعي المستوى من الصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بهدف تقريب وجهات النظر فى الخلاف الأمريكي الإيراني حول البرنامج النووي.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بعد غد الجمعة وسط مؤشرات على تقريب وجهات النظر بين الجانبين في ملفي خفض الأنشطة النووية ورفع العقوبات الاقتصادية.