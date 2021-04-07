السيسي يحذر إثيوبيا

وتقول إثيوبيا إن السد مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء، بينما تخشى مصر أن يضر بإمداداتها من مياه نهر النيل. ويشعر السودان بالقلق أيضا إزاء تدفقات المياه إليه. واجتمعت وفود من حكومات الدول الثلاث هذا الأسبوع في كينشاسا بالكونجو الديمقراطية، لكنها أخفقت في تجاوز الخلافات.
وقال السيسي خلا افتتاح مجمع حكومي جديد إن مصر والسودان ينسقان بشأن القضية وإن «التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي حاجة تانية». وأضاف «شوفنا حجم التكلفة اللي بتترتب على أي مواجهة» في إشارة إلى صراعات سابقة في المنطقة.
وقال «أقول للأشقاء في إثيوبيا، بلاش إن احنا نصل لمرحلة إنك انت تمس نقطة مياه من مصر.. لأن الخيارات كلها مفتوحة، الخيارات كلها مفتوحة وتعاوننا أفضل». وقال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إنه ليس لديه تعليق على تصريحات السيسي.
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