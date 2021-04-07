إفريقيا.. 45 هجوما إرهابيا في شهر

وقد تناول التقرير تفاصيل أبرز الحوادث الإرهابية التي حدثت خلال مارس الماضى في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، بواقع 45 هجوما إرهابيا كإحصائية أولى، والتي تسببت في وفاة ما لا يقل عن 1835 شخصا، سواء بفعل التوترات العرقية أو الهجمات الإرهابية والمتمردة. وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررا في هذا الشهر هو إقليم شرق إفريقيا، الذي وقع فيه نحو 1324 شخصا إثر 20 حادثا إرهابيا واشتباكا عرقيا، بينما جاءت إثيوبيا في طليعة الدول التي تأثرت بالإرهاب هذا الشهر، حيث سقط فيها ما يبلغ 1326 شخصا، في حين تعرضت الصومال للعدد الأكبر من العمليات الإرهابية، بعد النشاط الملحوظ لحركة «الشباب»، بواقع 8 عمليات إرهابية.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، نجحت الجهود المتضافرة في إسقاط 158عنصرا إرهابيا، وذلك بعد 13 عملية نوعية أو أكثر، سواء برية أو جوية. وكانت نيجيريا فى طليعة الدول التي نجحت في إسقاط أكبر عدد من العناصر الإرهابية، حيث قضت على 89 عنصرا خلال 4 عمليات عسكرية خلال الشهر الماضي.
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