البرلمان العربي يُعلن عن مبادرات جديدة للتصدي للإرهاب والتطرف

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

كشف رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي عن مبادرات جديدة للتصدي للإرهاب والفكر المتطرف، بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، والتنسيق لعقد المؤتمر الدولي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي يهدف إلى مواجهة الفكر المتطرف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة العسومي بمحاضرة دبلومة الدبلوماسية البرلمانية العربية التي عقدت افتراضياً، بعنوان "الدبلوماسية البرلمانية في إطار حوار الأديان والثقافات والتعامل مع الإسلاموفوبيا".

ولفت العسومي إلى أن البرلمان العربي لديه رؤية واستراتيجية واضحة في هذا الصدد من واقع دوره ومسؤوليته، لا سيما وأن الدول العربية أكثر من اكتوى بنيران الإرهاب، معولاً على التعاون بين البرلمان العربي ووزارة الأوقاف المصرية في مواجهة الأفكار التي لا تمت للاعتدال والوسطية وقيم الدين الحنيف بصلة، ومساهمة هذا التعاون في محاربة كل أشكال الكراهية والعنصرية والتمييز والتهميش.

من جهته، عبر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، عن شكره وتقديره لرئيس البرلمان العربي لحرصه على خدمه قضايا الأمة العربية والإسلامية وتبنيه لرؤى بناءة لمواجهة خطاب التطرف لتبيان سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف، معرباً عن ترحيبه الواسع بالتعاون مع البرلمان العربي لما سينعكس بثمار إيجابية على واقع المجتمعات العربية.