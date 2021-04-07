هل يسبب لقاح استرازينيكا تجلطات دموية؟ هذا ما وجدته وكالة الأدوية الأوروبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنها وجدت صلة محتملة بين لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة أسترا زينيكا وحالات تجلط دموي نادرة لدى أناس تلقوا اللقاح، مضيفة أنها أخذت في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة.

وقالت الوكالة: ”أحد التفسيرات المعقولة لاجتماع التجلطات الدموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية هو الاستجابة المناعية، مما يؤدي إلى حالة مشابهة لتلك التي تظهر أحيانا في المرضى الذين يعالجون بالهيبارين“.

وتمثل النتائج عقبة رئيسية في المعركة العالمية ضد الجائحة وتغييرا في موقف الوكالة، التي دعمت اللقاح في الأسبوع الماضي، وقالت إنه لا يسبب زيادة في خطر الإصابة بالتجلطات الدموية بشكل عام.

كما تشكل ضربة لشركة أسترا زينيكا، التي كانت رائدة في سباق صنع لقاح فعال ضد كوفيد-19 منذ أن بدأت العمل مع جامعة أكسفورد.

وطلبت لجنة السلامة التابعة للوكالة الأوروبية، التي كانت تجري تقييما للقاح، مزيدا من الدراسات والتغييرات على الدراسات الحالية للحصول على مزيد من المعلومات.