إدارة بايدن تستأنف تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2021 5:33 مساءً

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم الكشف عن حزمة مساعدات أمريكية بقيمة نحو 150 مليون دولار للفلسطينيين، لتستأنف تقديم جزء من المساعدات التي حجبها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم على أقرب تقدير، عن المساعدات التي سيُقدم معظمها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، في إطار مساعٍ لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا خلال حكم ترامب.

وأوضحت إدارة بايدن أنها تعتزم التراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون بوصفه متحيزا بشدة لإسرائيل.