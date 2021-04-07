زعماء الأحزاب في ضيافة “مؤسسة الفقيه التطواني” في ليالي رمضان

جدة - عبدالحي حسين - يحل عدد من الرؤساء، والأمناء العامين للأحزاب السياسية ضيوفا على مؤسسة الفقيه التطواني، خلال لقاءات رمضانية، وفق ما كشفته المؤسسة.

وسينصب النقاش مع زعماء الأحزاب، الذي سيبث عبر حلقات، في الفترة الممتدة من 17 أبريل الجاري إلى غاية 10 ماي المقبل، حول “البرامج السياسية بين الرهان الإنتخابي، وانتظارات المجتمع”، يسيرها رئيس المؤسسة بوبكر الفقيه التطواني.

وتشمل اللقاءات المذكورة كلا من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، والأمين العام للأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال، نزار البركة، ونظيره في التقدم، والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله، ومحمد العنصر عن الحركة الشعبية، إضافة إلى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر.