اتحاد طنجة يقلب تأخره أمام بركان بهدف إلى فوز بهدفين

جدة - عبدالحي حسين -

تمكن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، من الفوز على نهضة بركان بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت أطوارها على أرضية الملعب البلدي لبركان اليوم الأربعاء، لحساب الجولة 11 من القسم الاحترافي الأول.

وكان نهضة بركان السباق للتهديف عن طريق اللاعب ابراهيم البحراوي في الدقيقة 26، بعد خطأ فادح من طرف الحارس الطنجاوي لمجهد في إبعاد الكرة، أربع دقائق بعد ذلك تمكن توفيق إجروتن من تعديل النتيجة، ليتمكن بعدها عبد اللطيف أخريف من إضافة الهدف الثاني لاتحاد طنجة في الدقيقة الثمانين، بعد سوء التغطية من المدافعين الركراكي والمقدم، باقي أطوار المباراة لم تشهد أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز ممثل الشمال بهدفين لهدف على ممثل الشرق.

ونجح اتحاد طنجة بهذا الفوز في العودة إلى سكة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة السابقة أمام الجيش الملكي بهدفين لهدف، ليجد نفسه في المركز الرابع مؤقتا، في انتظار إجراء باقي المباريات.

وفشل بركان في العودة إلى نغمة الانتصارات، التي غابت عنه، منذ شهر دجنبر الماضي، حيث كان آخر فوز للبركانيين في البطولة الاحترافية أمام مولودية وجدة في الأسبوع الخامس، بهدف حمزة الركراكي في الدقيقة التسعين من المباراة.

ورفع اتحاد طنجة رصيده ل16 نقطة في الرتبة الرابعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد نهضة بركان عند 12 نقطة في المركز التاسع، مع مباراة ناقصة أمام الوداد الرياضي.