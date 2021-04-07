الصويرة.. بدء محاكمة منقبين عن الكنوز في المقابر

جدة - عبدالحي حسين - تشهد الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية في الصويرة، اليوم الأربعاء، جلسة لمحاكمة 3 أشخاص جرى اعتقالهم متلبسين بالحفر عن كنز داخل قبر في أحد المساجد في جماعة مرامر، في إقليم الصويرة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن النيابة العامة وجهت إلى المشتبه فيهم تهما تتعلق بـ”محاولة العثور على الكنز، وانتهاك حرمة مقبرة، والمشاركة في ذلك”، إذ تقررت متابعتهم في حالة اعتقال في السجن المحلي في الصويرة.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية توصلت بإخبارية من سكان المنطقة، الذين حاصروا المتهمين، وهم يحفرون في مكان الواقعة، إذ تم إيقافهم، وبحوزتهم آلة لكشف المعادن تحت سطح الأرض، وأخرى للحفر.

وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية شهر مارس الماضي، إذ تمكنت عناصر الدرك، من توقيف المتهمين الثلاثة داخل أحد المساجد، الموجود في منطقة المرامر، ضوحي الصويرة، حيث كانوا يحفرون أرضيته، وجدرانه بحثا عن كنز.