تأجيل القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية إلى أجل غير مسمى

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

أعلن العراق، اليوم، عن تأجيل عقد القمة الثلاثية المزمعة مع مصر والأردن إلى أجل غير مسمى.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم إن "العراق يقف مع استقرار الاردن وأمنه لافتاً الى أن "الاردن أصبح شريكاً أساسياً للعراق ضمن هذا المشروع وكذلك مصر العربية".

وتابع ان كل من يهدد امن واستقرار الاردن سيعتبر تهديداً لاتفاقياتنا وامننا واستقرارنا".

يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تاجيل عقد القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن في بغداد، حيث تم تأجيلها اول مرة بعد حادثة تصادم قطارين في مصر أدى الى مقتل واصابة العشرات من المواطنين.