اخبار العالم

تسجيل ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا بدولة أوروبية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تسجيل ارتفاع في وفيات وإصابات بدولة أوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 627 حالة وفاة و13708 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد أن سجلت يوم أمس 421 وفاة و7767 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة منذ انتشار الوباء في فبراير من العام الماضي يبلغ 112374، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

أما إجمالي حالات الإصابة بالفيروس فيبلغ 3.7 مليون حالة حتى الآن.


وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 339939 اختبارا لكوفيد-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ112962 في اليوم السابق.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا