أسعار النفط تنخفض رغم توقعات اقتصادية قوية

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار النفط اليوم الاربعاء رغم احتمال تسجيل نمو اقتصادي عالمي أقوى من المتوقع فيما تفتح محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران الباب أمام إمكانية تخفيف العقوبات على صادراتها النفطية.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 62.38 دولار للبرميل، بحلول الساعة 08:43 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب "تكساس الوسيط الأمريكي" بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 58.97 دولار للبرميل.



وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بفضل تحسن البيانات الاقتصادية.