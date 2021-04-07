شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تواصل التحقيق مع مشتبه بها في هجوم محتمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

واصلت السلطات الفرنسية، الأربعاء، الاستماع لإفادة شابة، يشتبه بأنها خططت للقيام بعمل إرهابي، بينما أفرج عن ثلاث نساء من عائلتها اعتقلن معها في بيزييه جنوبي فرنسا.

واستمر توقيف المشتبه بها (18 عاماً) حتى صباح، الخميس، في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي في ليفالوا-بيريه بمنطقة باريس.

وأكد مصدر قضائي، أن توقيف والدتها واثنتين من شقيقاتها رفع، الأربعاء، من دون ملاحقات في هذه المرحلة. وأطلق سراح شقيقة ثالثة لها، وهي قاصر تم الاستماع إليها، من دون محاكمة أيضاً في هذه المرحلة. واعتقلت المديرية العامة للأمن الداخلي، النساء الخمس، ليل السبت الأحد، في منزلهن في منطقة شعبية في بيزييه.

وقال مصدر قريب من التحقيق، إن هذه العملية تمت استناداً إلى عناصر أثارت مخاوف من ارتكاب الشابة عملاً عنيفاً.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن حالتها العقلية كشفت تصميمها على التحرك، موضحاً أن كنائس في مونبلييه كانت مستهدفة بالهجوم.

وقالت المديرية العامة لمراقبة الأراضي في المغرب، في بيان إنها أحالت الخميس الماضي «إلى الاستخبارات الفرنسية معلومات محددة عن مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت تخطط لعملية إرهابية، وشيكة تستهدف كنيسة في فرنسا».

وذكرت مديرية الأمن العام المغربية أن، «المشروع الإرهابي الذي كانت تستعد لتنفيذه كان بالتنسيق مع عناصر من تنظيم داعش». وأعلن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً بشأن «منظمة إجرامية إرهابية»، و«حيازة وتصنيع متفجرات مرتبطة بمنظمة إرهابية» لتحديد طبيعة المشروع المحتمل.

وخلال عمليات الدهم، عثر على سيف ونظامين معقدين من الأجهزة المتفجرة القادرة على احتواء مواد متفجرة وآلية للتشغيل عن بعد. وعثر على منتجات لازمة لتصنيع المواد المتفجرة.