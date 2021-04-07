شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفكر في مقاطعة الأولمبياد الشتوية في بكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر في إجراء محادثات مع حلفائها حول مسألة مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022، في وقت يتزايد فيه الضغط من جانب جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان وسياسيين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: إنه «أمر نرغب بالطبع في بحثه»؛ وذلك رداً على سؤال لمعرفة، ما إذا كانت الولايات المتحدة تفكر في مقاطعة مشتركة مع حلفائها.

وأضاف: «نرى أن مقاربة منسقة لن تكون فقط في مصلحتنا وإنما أيضاً في مصلحة شركائنا وحلفائنا» من دون كشف موقف الإدارة حول هذه المسألة.

في وقت لاحق أوضح برايس في تغريدة «كما قلت، ليس لدينا إعلان للإدلاء به حول موضوع الألعاب الأولمبية في بكين. عام 2022 لا يزال بعيداً لكننا سنواصل التشاور بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا؛ لتحديد مخاوفنا المشتركة ووضع مقاربة مشتركة حيال الحزب الشيوعي الصيني».

وكثفت عدة مجموعات ناشطة إلى جانب سياسيين جمهوريين في الآونة الأخيرة الدعوات إلى مقاطعة أمريكية للألعاب الأولمبية في بكين. ويستندون بذلك جزئياً إلى عدة منظمات غير حكومية تتهم الصين بانتهاك حقوق الإنسان.

لم تستبعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبداً احتمال مقاطعة الألعاب الأولمبية؛ لكن من دون إعلان موقف حازم.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أعلنت في شباط/ فبراير الماضي، أن الإدارة ستجري مشاورات مع اللجنة الأولمبية الأمريكية حول هذه المسألة.

وكانت الولايات المتحدة قاطعت الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980 بعد اجتياح قوات الاتحاد السوفييتي السابق أفغانستان فيما ردت الكتلة السوفييتية بعد أربع سنوات عبر مقاطعة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس.