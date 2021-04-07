إدارة بايدن تستأنف مساعدة الفلسطينيين بـ150 مليون دولار

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتزم الكشف عن حزمة مساعدات أمريكية بقيمة نحو 150 مليون دولار للفلسطينيين، معلنة بذلك عن «سياسة جديدة» تجاه الشرق الأوسط تتعارض مباشرة مع تلك التي اتبعها الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت لاحق الأربعاء، على أقرب تقدير، عن المساعدات التي سيُقدم معظمها عبر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التابعة للأمم المتحدة، في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي انهارت تقريباً خلال حكم ترامب. وأوضحت إدارة بايدن أنها تعتزم التراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون بوصفه متحيزاً بشدة لإسرائيل.

وللمرة الثالثة في غضون أسبوعين، أعلنت الإدارة الأمريكية إما علانية، وإما أخطرت الكونجرس بهدوء، نيتها تقديم عشرات الملايين من الدولارات لمساعدة الفلسطينيين.

والاثنين، أبلغت الإدارة المشرعين أنها ستمنح الفلسطينيين 40 مليون دولار لإنفاذ القانون وتكاليف الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في الإخطار الذي صدر بتاريخ 2 إبريل/ نيسان، لكنه نشر، الاثنين، فقط «إن دعم حل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني هو هدف أساسي للأمن القومي للولايات المتحدة». وأضاف الإخطار: «كجزء أساسي من هذا الجهد، تهدف مساعدة الحكومة الأمريكية إلى بناء مؤسسات أمنية وعدالة جنائية مهنية وخاضعة للمساءلة تحافظ على الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وتحافظ على سيادة القانون، وتساهم بشكل مباشر في أمن المنطقة، وتحمي السكان».

ويأتي مبلغ 40 مليون دولار المخصص حديثاً إضافة إلى 75 مليون دولار من المساعدات المخصصة للبنية التحتية والصحة ومنظمات المجتمع المدني التي أبلغت الإدارة الكونجرس بها في 28 مارس/ آذار، و15 مليون دولار من المساعدة في مجال فيروس كورونا التي أعلنت عنها قبلها بيوم.

وكانت السلطة الفلسطينية قطعت العلاقات مع إدارة ترامب عام 2017، بعد أن قرر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل إليها السفارة الأمريكية بدلاً من تل أبيب.

وفي عام 2018 أوقف ترامب تمويلاً بمئات الملايين من الدولارات لوكالة «أونروا»، المعنية بتقديم مساعدات لنحو 5.5 مليون شخص في شتى أرجاء الشرق الأوسط، واصفاً إياها بأنها «معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه».

كما أغلقت إدارة ترامب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، المعترف بها دولياً كممثل للشعب الفلسطيني، في واشنطن، وقالت إن زعماءها أخفقوا في المشاركة في جهود السلام. وفي عام 2019 ناقضت وزارة الخارجية الموقف الأمريكي بإعلانها أن مستوطنات الضفة الغربية «لا تتعارض في حد ذاتها مع القانون الدولي».