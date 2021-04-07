شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يفتتح مستشفى «فقيه» الجامعي الذكي في واحة دبي للسيليكون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس، مستشفى «فقيه» الجامعي الذكي من المؤسسات الطبية التعليمية الرائدة في واحة دبي للسيليكون.

ويوفر المستشفى الذكي الذي يضم 350 سريراً خدمات الرعاية الأولية والثانوية والتخصصية من خلال أبرز الخبراء الطبيين ضمن 55 تخصصاً، كما جهز المستشفى بأحدث التقنيات لتقديم خدماته العلاجية لنحو 700,000 مريض سنوياً، ورعاية المجتمعات في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

رافق سموّه خلال الزيارة الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون وعوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة في دبي والدكتور مازن فقيه رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية وعمار فقيه رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية والدكتور فاتح محمد جول الرئيس التنفيذي لمستشفى "فقيه" الجامعي وعدد من المسؤولين، حيث تفقد سموّه المرافق المختلفة للمستشفى الجامعي، الذي يمتد على مساحة مليون قدم مربع.

واطلع سموّه على تقنيات التشخيص المبتكرة في المستشفى وأنظمة صرف الأدوية المؤتمتة بمساعدة البيانات، ويتضمن ذلك أحدث صيدلية آلية بالكامل وتطبيق FUH Care الذكي للهاتف المحمول والذي تم تطويره لإتاحة الإدارة الصحية للمرضى بسهولة، كما زار سموّه قسم الطوارئ في المستشفى، والذي يعد أحد أكبر أقسام الطوارئ ضمن مستشفيات القطاع الخاص في دبي، ويمتد على مساحة 35,000 قدم مربع، وهو مجهز بشكل كامل بغرف العمليات المتقدمة والأشعة والتشخيص، وتقع هذه المرافق على مسافة متقاربة لتسريع عمليات نقل المرضى وتوفير الوقت الضروري في الحالات العاجلة، وهو أمر بالغ الأهمية للحد من الوفيات وتحقيق أقصى قدر من التعافي.

وثمّن سموّه جهود المستشفى في تعزيز بيئة الابتكار والتعليم والتدريب الطبي كأول مستشفى تعليمي في دبي، مشدداً سموّه على أهمية توفير تعليم طبي عالمي المستوى للأجيال المقبلة من الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات بما يسهم في الحد من الاعتماد على استقدام المواهب الطبية.

وأكد سموّه أن تعزيز مسارات البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي خاصة في مجال الطب والرعاية الصحية لتحسين حياة الإنسان يشكل مجالاً مستقبلياً واعداً للمؤسسات العاملة في هذا القطاع المحوري من مختلف أنحاء العالم، بالنظر إلى ما تقدمه دبي من منظومة متكاملة تمكّن الابتكار وإنتاج ونقل المعرفة وتأهيل المواهب بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحيوية لما فيه الارتقاء بجودة حياة مجتمعات المستقبل وحماية صحتها.

واستناداً إلى إرثها الممتد لأكثر من 43 عاماً في مجال الرعاية الصحية، تتوسع مجموعة «فقيه للرعاية الصحية»، المجموعة السعودية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، لتقديم خدماتها المتميزة في دولة الإمارات، حيث يلتزم المستشفى بدعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في الرعاية الصحية المتميزة والبحوث الرائدة في هذا المجال.

وعند اكتماله، سيوفر الحرم الجامعي الواقع بجوار المستشفى دورات جامعية في التمريض والطب ودراسات العلوم الصحية المساعدة مثل العلاج الطبيعي والتدريب على رعاية الطوارئ، إلى جانب شهادات الدراسات العليا.