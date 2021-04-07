شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: ندعو إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، في "يوم الصحة العالمي" إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة"كورونا".

وقال سموه عبر "تويتر": "الصحة ركن أساسي في تنمية المجتمعات وتقدمها.. وفي "يوم الصحة العالمي" ندعو إلى مزيد من التكاتف في مواجهة جائحة"كورونا" وإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات.. ونحيي العاملين في الخطوط الأمامية ضد الجائحة ونقدر جهودهم..العالم يحتاج إلى جهد مضاعف للتصدي للأمراض التي تهدد البشرية".

