يليق بمصر وحضارتها.. رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لحفل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعدد من المسئولين، استعدادات احتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.



وحضر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة، كونه صرحًا عملاقًا يُعد الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعًا، لبحث ترتيبات فعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضًا سيناريوهات افتتاح الفعاليات، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة أن يكون افتتاحًا على أعلى مستوى من التنظيم.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع اتفاقية عقد بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العربية للتصنيع، مُمثلة في مصنع سيماف؛ بهدف تعزيز التعاون بين السكة الحديد ومصنع سيماف، وتعظيم المنتج المحلي في مجال صناعة عربات السكك الحديدية.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس إسماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.